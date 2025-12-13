রাখাইনে হাসপাতালে বোমাবর্ষণের তীব্র নিন্দা বাংলাদেশের
মিয়ানমারের রাখাইনে সাম্প্রতিক একটি হাসপাতালে বোমাবর্ষণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, রাখাইন প্রদেশে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের লঙ্ঘন এবং সহিংসতা বৃদ্ধি নিয়ে গভীর উদ্বেগ রয়েছে।
বিবৃতিতে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা এবং আক্রান্তদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছে বাংলাদেশ। একই সঙ্গে সরকার সব নাগরিক ও তাদের সুবিধাগুলো বৈষম্য ছাড়াই রক্ষা করার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে।
এছাড়া বাংলাদেশ সব সম্প্রদায়, বিশেষ করে রোহিঙ্গা ও রাখাইনের জনগণকে সহিংসতা থেকে রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছে।
বার্তা সংস্থা এএফপির খবর অনুযায়ী, গত বুধবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পশ্চিম রাখাইন রাজ্যের ম্রাউক-ইউয়ের জেনারেল হাসপাতালে জান্তা সরকারের একটি সামরিক বিমান থেকে বোমা হামলা চালানো হয়। বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সহায়তাকর্মী ওয়াই হুন অং বলেন, ‘পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ। এখন পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আমাদের আশঙ্কা আরও প্রাণহানি হতে পারে। এছাড়া ৬৮ জন আহত হয়েছেন এবং এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।’
