খুলনায় অবৈধ অস্ত্র তৈরির কারখানায় অভিযান

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৫২ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
খুলনায় অবৈধ অস্ত্র তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়েছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। এসময় তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৭টার দিকে মহানগরীর জোড়াগেট এলাকার এইচআরসি ভবনের পাশের গলিতে অভিযান চালায় পুলিশ।

আটকরা হলেন, কারখানা মালিক নজরুল, কর্মচারী শহিদুল ও আকবর।

খুলনা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ (ওসি) তৈমুর ইসলাম বলেন, ‘দোহা আয়রন ফাউন্ডার কারখানার থেকে অস্ত্র তৈরির ডাইস, সিসা, ট্রিগার ও গার্ডসহ ৩০/৩৫টি অস্ত্রের সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।

আরিফুর রহমান/আরএইচ/জেআইএম

