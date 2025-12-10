বাংলার জমিন থেকে দুর্নীতিবাজদের উৎখাত করে দেবো: রেজাউল করীম
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর ও চরমোনাই পীর মাওলানা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, দুর্নীতিবাজ, চাঁদাবাজ, খুনি ও বিদেশে টাকা পাচারকারীদের বাংলার জমিন থেকে চিরতরে উৎখাত করে দেবোG
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিকেলে মোংলার শাপলা চত্বরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোংলা পৌর ও উপজেলা শাখা আয়োজিত এক নির্বাচনী গণসমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।
রেজাউল করীম বলেন, যারা দেশের টাকা পাচার করে বিদেশে বেগম পাড়া বানায়, দেশকে পাঁচবার দুর্নীতিতে ও চোরের দিক থেকে ফাস্ট বানায় তাদের আর ক্ষমতায় আনা যাবে না।
তিনি আরও বলেন, সারাদেশ ঘুরে সাধারণ মানুষের মুখে শুনেছি, তারা বলছেন- আমরা বিএনপি দেখেছি, আওয়ামী লীগ দেখেছি, জাতীয় পার্টির শাসনামল দেখেছি কিন্তু ইসলামের শাসনামল দেখিনি। এবার আমরা ইসলামের শাসন দেখার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে দিন-রাত প্রহর গুনছি। আমরা ইসলামের পক্ষে ভোট দিয়ে এবার বাক্স ভরে দেবো।
এ সময় তিনি বাগেরহাট-৩ আসন (মোংলা-রামপাল) আসনে তার দলের মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী অধ্যক্ষ শেখ জিল্লুর রহমানের হাতে হাতপাখা তুলে দিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন। এবং সবাইকে হাতপাখায় ভোট দেয়ার আহ্বান জানান তিনি।
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি ও উক্ত আদেশের উপর গণভোট আয়োজন, প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় সংস্কার, গণহত্যার বিচার, সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতিতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিসহ দেশ ও ইসলামবিরোধী সব ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের প্রতিবাদে মোংলায় এ গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোংলা উপজেলা সভাপতি মো. রেজাউল করিম মৃধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ গণসমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নায়েবে আমির অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা আব্দুল আউয়াল, বাগেরহাট জেলা সভাপতি হাফেজ মাওলানা মাহফুজুর রহমান, সেক্রেটারি হাফেজ মাওলানা মোশাররফ হোসাইন ও মোংলা পৌর সভাপতি হাফেজ মাওলানা রেজাউল করীম।
