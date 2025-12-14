  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপির ৭ নেতাকর্মী

প্রকাশিত: ০২:৫৩ এএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
দলীয় নেতারা মূল্যায়ন না করায় ক্ষোভে বিএনপি ত্যাগ করে জামায়াতে যোগদান করেছেন ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সহ প্রচার সম্পাদকসহ ৭ নেতাকর্মী। শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেলে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বাতিসা ইউনিয়নে যোগদান করা নেতাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় জামায়াত।

বাতিসা ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর সাইয়েদ রাশীদুল হাসান জাহাঙ্গীর ও যোগদান করা ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুর ইসলাম পাটোয়ারী এ তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় নানকরা আয়েশা ছিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা মিলনায়তনে যোগদানকৃত ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুর ইসলাম পাটোয়ারী ও সহ-প্রচার সম্পাদক দেলোয়ার হোসেনসহ একাধিক ব্যক্তিকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া, জামায়াত নেতা শাওনেওয়াজ কাজল, বাতিসা ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর সাইয়েদ রাশীদুল হাসান জাহাঙ্গীর, সেক্রেটারি মোতাহার হোসেন মোল্লা, চিওড়া ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর শাহজালাল টিপু, সেক্রেটারি হুমায়ুন কবির সুজন, কনকাপৈত ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর মাওঃ হাছান মজুমদার, জামায়াত নেতা আবু ইউসুফ, মাহফুজুর রহমান প্রমুখ।

নূর ইসলাম পাটোয়ারী বলেন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে জামায়াত ইসলামীতে যোগদান করেছি। বিএনপির ওয়ার্ড সেক্রেটারি থাকাকালীন বহু লজ্জিত হয়েছি। বিভিন্ন মারামারি, হানাহানি ও বিচার নিয়ে অতিষ্ঠ হয়েছি। তাদের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা নেই, কোনো আন্তরিকতা নেই। একজনকে একজন মানে না। বিভিন্ন সভা-সমাবেশে টাকা খরচ করে লোকজন নিয়ে গেলে অপমান করে বলে, তোরা কে? তোরা আওয়ামী লীগ ইত্যাদি বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। দিনে বিএনপি রাতে জামায়াত করোছ ইত্যাদি বলে অপমান করে। যে কোনো অনুষ্ঠানে গেলে কোনো মূল্যায়ন থাকে না। তাই আমি গত কয়েকদিন আগে বিএনপি থেকে অব্যাহতি আবেদন করেছি। আজ আমার সঙ্গীদের নিয়ে জামায়াতে যোগদান করেছি।

বাতিসা ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর সাইয়েদ রাশীদুল ইসলাম জাহাঙ্গীর বলেন, বিএনপির ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুর ইসলাম পাটোয়ারীসহ কয়েকজন জামায়াতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যোগদান করেছে।

চৌদ্দগ্রাম উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার শাহ আলম রাজু বলেন, যারা যোগ দিয়েছেন, তারা আগে জামায়াত করেছেন। পরে আওয়ামী লীগের সময় আওয়ামী লীগ করেছেন। এখন আবার জামায়াতে যোগ দিয়েছেন। বিএনপির কেউ জামায়াতে যোগ দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।

