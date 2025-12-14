পঞ্চগড়ে তীব্র হচ্ছে শীত, তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রি

পঞ্চগড়ে তীব্র হচ্ছে শীত, তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রি
পঞ্চগড়ে ৯ ডিগ্রির ঘরেই রয়েছে তাপমাত্রার পারদ। টানা চারদিন ধরেই বয়ে চলেছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। রোববার (১৪ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আবারো কমে ৯ দশমিক ০ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস। শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
তেঁতুলিয়া উপজেলাসহ জেলার আশপাশের এলাকায় টানা চতুর্থ দিনের মতো বয়ে চলেছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। এর আগে বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন ৮ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয় তেঁতুলিয়ায়। তবে দিনের তাপমাত্রা বেড়ে রেকর্ড করা হয় ২৭ দশমিক ০ ডিগ্রি। কয়েকদিন ধরে ঘনকুয়াশা নেই। ভোরেই সূর্যের মুখ দেখা মিললেও হিমালয় থেকে বেয়ে আসা বাতাসের কারণে প্রতিদিন বিকেলের পর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত কনকনে শীত অনুভূত হচ্ছে। তবে সকালে ঝলমলে রোদ ছড়িয়ে পড়লে কমে যায় শীতের তীব্রতা।
শিংপাড়া এলাকার কৃষি শ্রমিক ফরিদুল আলম বলেন, আমাদের ভোরের দিকেই কাজে নামতে হয়। তখন খুব ঠান্ডা থাকে। সন্ধ্যার পর ঠান্ডার কারণে আর বাইরে থাকা যায় না। তবে সকালে সূর্য ওঠার পর ঠান্ডা কমে যায়।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, তেঁতুলিয়া এবং এর আশপাশের এলাকায় টানা চতুর্থ দিনের মতো মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে চলেছে। রোববার সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ দশমিক ০ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। বৃহস্পতিবার মৌসুমের সর্বনিম্ন ৮ দশমিক ৯ ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ডের মাধ্যমে মৌসুমের প্রথম মৃদু শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ থেকে ১০ মধ্যে অবস্থান করলে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যায়।
সফিকুল আলম/এফএ/জেআইএম