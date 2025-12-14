  2. দেশজুড়ে

কুষ্টিয়ায় প্রাইভেটকার থামিয়ে ডাকাতি, ভিডিও ভাইরাল

জেলা প্রতিনিধি কুষ্টিয়া
প্রকাশিত: ০৩:৩৪ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
কুষ্টিয়ায় প্রাইভেটকার থামিয়ে ডাকাতি, ভিডিও ভাইরাল

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় প্রাইভেটকার থামিয়ে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে উপজেলার মোকারিমপুর ইউনিয়নের মনিপার্ক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রাইভেটকারটির মালিক শিমুল জানান, পার্শ্ববর্তী ঈশ্বরদী থেকে রাতে গাড়ির জ্বালানি গ্যাস নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মনিপার্ক এলাকায় পৌঁছালে দেশীয় অস্ত্রধারী কয়েকজন ডাকাত দলের সদস্যরা গাড়িটি লক্ষ্য করে তেড়ে আসে ও গতিরোধ করে। পরে অস্ত্রের মুখে গাড়িতে থাকা ৩২ হাজার ৮শ টাকা ছিনিয়ে নেয়।

এসময় চালক হিমেলকে মারধর করা হয়। ডাকাতির ওই ঘটনাটি প্রাইভেটকারে থাকা বাপ্পি নামে এক যাত্রী ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দিলে তা মুহুর্তেই ভাইরাল হয়। এঘটনায় থানায় মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন গাড়ির মালিক শিমুল।

ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুর রহমান বলেন, এ বিষয়ে এখনো থানায় কোনো অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

