মানিকগঞ্জে নদীতে উল্টে পড়লো সারবোঝাই ট্রাক

মানিকগঞ্জে নদীতে উল্টে পড়লো সারবোঝাই ট্রাক
মানিকগঞ্জের ঘিওরে সারবোঝাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে গেছে। দুর্ঘটনায় প্রায় ছয় লক্ষাধিক টাকার সার নষ্ট হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) সকাল ৮টার দিকে উপজেলার ঘিওর বাজার সংলগ্ন কুস্তা বন্দর এলাকায় ইছামতি নদীতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রাকটিতে প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাধিক বস্তা বিভিন্ন প্রকারের সার ছিল।
দুর্ঘটনায় ট্রাকের চালক ও হেলপার সামান্য আঘাত পেলেও বড় ধরনের কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
ক্ষতিগ্রস্ত সার ব্যবসায়ী ওয়াজেদ আলী অভিযোগ করেন, নারায়ণগঞ্জ থেকে ডিলারদের সার নিয়ে ট্রাকটি ঘিওর বাজারের দিকে আসছিল। কিন্তু চালক মূল রাস্তা ব্যবহার না করে ভুল করে ঝুঁকিপূর্ণ একটি রাস্তা ধরে বাজারে প্রবেশ করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং নদীতে পড়ে যায়।
স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী আবুল হোসেন জানান, ঘিওর কুস্তা বন্দর গরুহাট সংলগ্ন এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই ঝুঁকিপূর্ণ। এই পথে সাধারণত বড় গাড়ি চলাচল করে না। সকালে হঠাৎ সার বোঝাই ট্রাকটি ওই রাস্তায় ঢুকতে গিয়েই উল্টে যায়।
এদিকে ঘিওর থানার ওসি মীর মাহাবুব ঘটনাস্থল পরিদর্শনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। সার ব্যবসায়ীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে নষ্ট হয়ে যাওয়া সার উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি।
মো. সজল আলী/এফএ/জেআইএম