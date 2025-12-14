  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুরে যৌনপল্লি থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ০২:৫৬ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ফরিদপুর শহরের রথখোলা যৌনপল্লি থেকে নাসরিন (৫০) নামে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. আজমীর হোসেন ওই নারীর মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এর আগে শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) রাতে শহরের যৌনপল্লি থেকে ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশের ধারণা, অতিরিক্ত ইয়াবা সেবনের কারণে স্ট্রোকে তার মৃত্যু হতে পারে।

নাসরিন খুলনার তেরোখাদার পাচুরিয়া এলাকার মো. মজিদ ফরাজির মেয়ে বলে জানা যায়।

পুলিশ ও যৌনপল্লি সূত্রে জানা যায়, শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে নাসরিন যৌনপল্লিতে তার ভাড়া ঘরে ঘুমাতে যান। এরপর তার সাড়াশব্দ না পেয়ে প্রতিবেশীরা ঘরে ঢুকে বিছানায় মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ খবর দেন। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. আজমীর হোসেন বলেন, ‘নাসরিন অতিরিক্ত ইয়াবা সেবনে আসক্ত ছিল। সে হয়তো অতিরিক্ত ইয়াবা সেবনের ফলে স্ট্রোক করে মারা গেছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। এ ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা করা হয়েছে।

