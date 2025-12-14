নারায়ণগঞ্জে লঞ্চের ধাক্কায় বাল্কহেড ডুবি

নারায়ণগঞ্জে লঞ্চের ধাক্কায় বাল্কহেড ডুবি
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার লঞ্চঘাট এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদীতে যাত্রীবাহী লঞ্চের ধাক্কায় একটি বাল্কহেড ডুবির ঘটনা ঘটেছে।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) সকালে দিকে এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
পাগলা নৌপুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, সকালের দিকে লঞ্চের ধাক্কায় এ ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিক লঞ্চের দায়িত্বে থাকা লোকজন সাঁতরে পালিয়ে যান। আমরা লঞ্চটিকে আটক করেছি। বাল্কহেডটি পানিতে ডুবে যাওয়ায় এটি এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
তিনি আরও বলেন, বালুবোঝাই বাল্কহেডটিতে ৫ জন লোক ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই সাঁতরে পাড়ে ওঠে আসেন। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
