আলতাফ হোসেন চৌধুরী

সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডে বিএনপিকে জড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে

জেলা প্রতিনিধি পটুয়াখালী
প্রকাশিত: ০৬:০৪ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক স্বরাষ্ট্র-বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, ‘ঢাকায় সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে বিএনপিকে জড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। এমনকি দলের শীর্ষ নেতা মির্জা আব্বাসকে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে এসব ষড়যন্ত্রে বিএনপি ছাড় দেবে না।’

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টায় শহীদ আলাউদ্দিন শিশু পার্ক মাঠে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, ‘পরশু ঢাকায় যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, সেখানে দুঃখজনকভাবে বিএনপিকে জড়ানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তারা যেমন সহজে ছাড় দেবে না, আমরাও তেমনি ছাড় দেবো না।’

তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশের বিশ কোটি মানুষ প্রমাণ করে দেবে যে তারা স্বাধীন ও সার্বভৌম। জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নেতা নির্বাচন করবে, সরকার গঠন করবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের হাতে রাখবে। কোনোভাবে বিদেশি শক্তির কাছে নতজানু হওয়া হবে না।’

বিএনপির ভেতরের পথভ্রষ্টদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আমি অনুরোধ করবো, আপনারা ফিরে আসুন। বিএনপির জন্য কাজ করুন, ধানের শীষের জন্য কাজ করুন, নির্বাচনের জন্য কাজ করুন। বিএনপিকে নির্বাচনে নিয়ে গিয়ে ক্ষমতায় বসানোর জন্য কাজ করতে হবে।’

তিনি বলেন, ‘যারা এখনো দলের লাইনে নেই, তাদের সঙ্গে নম্র ও ভদ্র আচরণ করতে হবে। রাগারাগি নয়, আদর করে কথা বলে সবাইকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এ দায়িত্ব আমাদের সবার। বিএনপির জন্য, ধানের শীষের জন্য, দেশনেত্রী খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।’

