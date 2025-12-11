ক্রাইম করলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় থাকতে দেবো না: নবাগত এসপি

ক্রাইম করলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় থাকতে দেবো না: নবাগত এসপি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবাগত পুলিশ সুপার শাহ মো. আব্দুর রউফ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, কেউ সন্ত্রাসী কার্যক্রম বা ক্রাইম করার পরও যদি মনে করেন আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় থাকবো, তা মনে করবেন না। ক্রাইম করলে, মাদকের ব্যবসা করলে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় থাকতে দেবো না।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।
এসময় এসপি আরও বলেন, অপরাধ দমনে সাংবাদিকদের কাছ থেকে সঠিক তথ্য পাওয়া জরুরি। ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি জাবেদ রহিমের সভাপতিত্বে এসময় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম মোল্লা।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এসআর/এএসএম