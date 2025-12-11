শেরপুরে ৩ ইটভাটায় অভিযান, ৯ লাখ টাকা জরিমানা

শেরপুরে ৩ ইটভাটায় অভিযান, ৯ লাখ টাকা জরিমানা
শেরপুরে তিনটি অবৈধ ইটভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। অভিযানে প্রতিটি ইটভাটার মালিককে ৩ লাখ টাকা করে মোট ৯ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। একইসঙ্গে ইটভাটাগুলোর সব ধরনের কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুরে শেরপুর সদর এবং ঝিনাইগাতী উপজেলায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের তথ্যমতে, শেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শুভাগত সরকার বর্ণ ও কাজী রিজওয়ানুল হকের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। এতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে প্রসিকিউশন দেন পরিবেশ অধিদপ্তর শেরপুর জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক সুশীল কুমার দাস।
অভিযানে সদরের তাতালপুর মনকান্দা এলাকায় অবস্থিত মেসার্স আশিকা ব্রিকস, সদরের মির্জাপুরের মেসার্স এইচ এ বি জিগজ্যাগ ব্রিকস ম্যানুফ্যাকচারার্স ও ঝিনাইগাতী উপজেলার চেঙ্গুরিয়ার কাটাখালী ব্রিজ এলাকার মেসার্স বিপি ব্রিকসকে তিন লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়। একইসঙ্গে তৈরি করা কাঁচা ইট ভেঙে দেওয়া হয়েছে ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিছিন্ন করা হয়েছে। আর ইটভাটাগুলোর সব কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ভ্রাম্যমাণ আদালতে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তর শেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ হেদায়েতুল ইসলাম ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। অভিযানের সময় সহযোগিতা করেন সেনাবাহিনী, পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধিরা।
পরিবেশ অধিদপ্তর শেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ হেদায়েতুল ইসলাম বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়াই ইটভাটা পরিচালনার অভিযোগে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
মো. নাঈম ইসলাম/কেএইচকে/এএসএম