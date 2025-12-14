মিরসরাইয়ে র্যাব কর্মকর্তার বাড়িতে চুরি
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে এক র্যাব কর্মকর্তার বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে৷ শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার ওয়াহেদপুর ইউনিয়নের বুজোর্গ উমেদনগর গ্রামে র্যাবের উপ-পরিদর্শক আব্দুর রহিম সুমন ও ব্যাংক কর্মকর্তা আজিমুল মামুনের ঘরে এ ঘটনা ঘটেছে।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। চোরের দল তিন ভরি স্বর্ণালংকার ও মূল্যবান জিনিস নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে।
ভুক্তভোগী আজিমুল মামুন জানান, চাকরির সুবাদে আমরা পরিবার নিয়ে বাইরে থাকি, ঘর তালাবদ্ধ থাকে। শনিবার রাতে ঘরের দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে আলমিরাতে থাকা তিন ভরি স্বর্ণালংকার ও মূল্যবান জিনিস নিয়ে গেছে। খবর পেয়ে রোববার সকালে বাড়িতে এসেছি। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। এছাড়া আমাদের বাড়ির আরিফের ঘরেও ঢুকে চোরের দল। তবে সে ঘর থেকে কিছু নিতে পারেনি।
এ বিষয়ে মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ( ওসি) ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, র্যাব কর্মকর্তার বাড়িতে চুরির খবর পেয়ে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। থানায় অভিযোগ দিলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
এম মাঈন উদ্দিন/এমএন/জেআইএম