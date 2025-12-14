প্রথম দিনই মাঠে নামছে জাগোনিউজ
রংপুর রাইডার্স-বিএসজেএ মিডিয়া ক্রিকেট শুরু সোমবার
ক্রীড়া সাংবাদিকরা সারাবছর খেলাধুলা নিয়েই কাজ করেন। কেউ লেখেন, কেউ বলেন কিংবা কেউ ছবি তোলেন-ভিডিও করেন। দেশ-বিদেশের হাজারো খেলার ভিড়ের মাঝে নিজেদের জন্য সময় বের করার ফুরসত কই ক্রীড়া সাংবাদিকদের! খেলার সুযোগ পাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।
তবে, কর্মব্যস্ত দিনগুলোর মাঝে সাংবাদিকদের জন্য একটু শ্বাস নেওয়ার, ক্রিকেট নিয়ে মেতে ওঠার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে ক্রীড়া সাংবাদিকদের অন্যতম সংগঠন বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (বিএসজেএ)। বরাবরের মতো এবারও তারা আয়োজন করতে যাচ্ছে মিডিয়া কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।
‘রংপুর রাইডার্স-বিএসজেএ মিডিয়া কাপ ক্রিকেট-২০২৫, পাওয়ার্ড বাই এইস ডেভেলপার্স’- নামে এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হবে সোমবার থেকে। সিক্স-এ সাইড পদ্ধতির এই টুর্নামেন্টের খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হবে মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামের অ্যাস্ট্রো টার্ফে। উদ্বোধনী দিনই মাঠে নামবে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় অনলাইন নিউজপোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কম। প্রতিপক্ষ ডিভিসি নিউজ।
এ উপলক্ষে আজ (রোববার) বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন ভবনে ডাচ-বাংলা অডিটোরিয়ামে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে অংশগ্রহণকারী ৩২টি দলের ড্র অনুষ্ঠিত হয়। ৪টি করে দল নিয়ে ৮টি গ্রুপ করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে জার্সি উন্মোচন করেন জাতীয় দলের উইকেটরক্ষক এবং বিপিএলে রংপুর রাইডার্সের অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রংপুর রাইডার্সের হেড অব অপারেশন্স তাসভির উল ইসলাম, স্টার নিউজের প্রধান নির্বাহী ও বিসিবির মিডিয়া কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান মো. মোখসেদুল কামাল ও একমি কনজিউমার প্রোডাক্টস লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন্স) লেফটেনেন্ট কর্নেল (অব.) ইঞ্জিনিয়ার মো. আলি রেজা, বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের (বিএসজেএ) সভাপতি আরিফুর রহমান বাবু, সাধারণ সম্পাদক এসএম সুমন ও টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ক রায়হান আল মুঘনি।
স্বাগত বক্তব্যে টুর্নামেন্টের ফরম্যাট সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেন রায়হান আল মুঘনি। এরপর জার্সি উন্মোচন করেন অতিথিরা। পরে টুর্নামেন্টের ড্র ও গ্রুপিং সম্পন্ন করেন বিএসজেএ’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আরাফাত জোবায়ের।
নিজের বক্তব্যে নুরুল হাসান সোহান বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয, এটা খুব ভালো একটা উদ্যোগ। যত খেলা হবে- আমার মনে হয়, খেলার ভেতরে থাকলে মন থেকেও খুশি লাগে। আমি আশা করি, এরকম উদ্যোগ আরও বেশি দেখতে পাব ইনশাআল্লাহ।’
রংপুর রাইডার্সের হেড অব অপারেশন্স তাসভির উল ইসলাম বলেছেন, ‘টুর্নামেন্টের সঙ্গে থাকতে পেরে রংপুর রাইডার্স পরিবার গর্বিত। সাংবাদিকরা টুর্নামেন্টে খেলবেন। নিশ্চিতভাবেই আনন্দটা ছড়িয়ে যাবে। টুর্নামেন্টের সাফল্য কামনা করছি এবং অংশগ্রহণকারী সকল দলকে অভিনন্দন।’
বিএসজের সভাপতি আরিফুর রহমান বাবু বলেন, ‘বিএসজেএর আয়োজনে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের জন্য সংবাদকর্মীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। সেই অপেক্ষা শেষ হলো। আমাদের সকল স্পন্সর প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ। তারা আমাদের পাশে না থাকলে, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দিলে এই টুর্নামেন্ট সফল হতো না।’
আইএইচএস/