শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি

প্রকাশিত: ০৭:১৭ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
জনগনের জন্য কী করবেন সেই পরিকল্পনা লন্ডনে বসে করেছেন তারেক রহমান

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনের এমপি প্রার্থী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেন, তারেক রহমান দেশের বাহিরে নির্বাসিত। তিনি খুব শীঘ্রই দেশে চলে আসবেন। দেশে আসলে মা-বোনদের জন্য কি করবেন, মা-বাবার মতো সাধারণ মানুষের জন্য কি করা উচিত, এ পরিকল্পনাগুলো তিনি দীর্ঘদিন লন্ডনে বসে বসে করেছেন।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুরে লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি ও মহিলা দলের আয়োজনে উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হলে লক্ষ্মীপুরে কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক জোন গঠন করা হবে। শিক্ষিত যুবক-যুবতী যারা চাকরি পাচ্ছে না, তাদেরকে প্রশিক্ষণ এবং এক বছরের বেকার ভাতা দেওয়া হবে।

এ্যানি বলেন, খালেদা জিয়া আপোষহীন ছিলেন। তিনি আজকে অসুস্থ, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। আপনারা তার জন্য চোখের পানি ফেলেছেন, নামাজের বিছানায় বসে দোয়া করেছেন। তার জন্য আবারও দুই হাত তুলে দোয়া করবেন। আল্লাহ যেন তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। উনি বেঁচে থাকা মানে দেশের গণতন্ত্র শক্ত থাকা, গণতন্ত্রের ভীত মজবুত হওয়া, মানুষের মন শক্ত হওয়া।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর পৌর বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম লিটন, বিএনপি নেতা আরিফুর রহমান, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাবেরা আনোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক ফাতেমা আক্তার সুমি ভূঁইয়াসহ অনেকে।

