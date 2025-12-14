গ্যালারি থাকবে দর্শকশূন্য
পাঁচ বছর পর জাতীয় স্টেডিয়ামে ফেডারেশন কাপের ম্যাচ
ভুটানের বিপক্ষে ফিফা প্রীতি ম্যাচ দিয়ে ৫৫ মাস পর দেশের প্রধান ভেন্যু ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে ফুটবল ফিরেছিল গত ৪ জুন। এবার দীর্ঘ প্রায় ৫ বছর পর এই ভেন্যুতে ফিরছে ঘরোয়া ফুটবলের অন্যতম শীর্ষ প্রতিযোগিতা ফেডারেশন কাপ।
চলমান ফেডারেশন কাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ১৬ ডিসেম্বর মুখোমুখি হবে মোহামেডান ও বসুন্ধরা কিংস। ম্যাচটির ভেন্যু ছিল কুমিল্লার ভাষাশহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়াম। বিজয় দিবসের সরকারী অনুষ্ঠান থাকায় ওই ভেন্যুতে ফুটবল ম্যাচ আয়োজন সম্ভব নয় বলে বেছে নেওয়া হয়েছে ঢাকা স্টেডিয়ামকে।
২০২১ সালের ১০ জানুয়ারি বসুন্ধরা কিংস ও সাইফ স্পোর্টিং ক্লাবের ফেডারেশন কাপের ফাইনালের পর এ মাঠে ঘরোয়া ফুটবল হয়নি। দীর্ঘদিন পর আবার ঘরোয়া ফুটবলের জম্পেস লড়াই উপহার দিতে যাচ্ছে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়াম।
জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যস্ত সময় পার করবে ১৬ ডিসেম্বর। পর্যাপ্ত সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনী উপস্থিত থাকা সম্ভব নয় বিধায় বাফুফে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের কথা ভাবছে।
যদিও তাতে আপত্তি জানিয়েছে মোহামেডান। ফেডারেশন কাপের সাবেক চ্যাম্পিয়ন দলটি বাফুফেকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, দর্শকবিহীন ম্যাচ কাম্য নয়। তাতে অনাকাঙ্খিত ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। প্রয়োজনে ম্যাচটি অন্যদিন আয়োজন করা যেতে পারে বলেও মনে করছে মোহামেডান।
চলতি ফেডারেশন কাপে মোহামেডান ২ ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে। তিন পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে পুলিশ এফসি। ১ ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চতুর্থ স্থানে বসুন্ধরা কিংস। মোহামেডানের বিপক্ষে ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ কিংসের জন্য।
