ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর গুলির ঘটনায় ঝিনাইদহে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করেছে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছাত্র জোট।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পায়রা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ। এতে ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রিহান হোসেন রায়হান, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন জেলা শাখার সভাপতি নাঈম মাহমুদ, ইসলামী ছাত্র শিবিরের সভাপতি আরিফ বিল্লাহ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক সাইদুর রহমান, সদস্যসচিব আশিকুর রহমান জীবনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।
এসময় বক্তারা হামলাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। দ্রুত সময়ের মধ্যে তাদের গ্রেফতার করা না হলে আরও কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন তারা।
এম শাহজাহান/আরএইচ