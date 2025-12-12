ওসমান হাদিকে গুলির ঘটনায় দেশজুড়ে বিক্ষোভ

ওসমান হাদিকে গুলির ঘটনায় দেশজুড়ে বিক্ষোভ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরের কালভার্ট এলাকায় অস্ত্রধারীরা তাকে গুলি করে।
এ ঘটনার প্রতিবাদে ও জড়িতদের বিচারের দাবিতে শুক্রবার বিভিন্ন জেলা ও ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেছে ছাত্র-জনতা।
জাগো নিউজের নিজস্ব প্রতিবেদক, জেলা, উপজেলা ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-
যশোর: হামলার প্রতিবাদে যশোরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। বিকেলে গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া ছাত্র জনতার ব্যানারে শহরের টাউন হল ময়দান থেকে মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের মাইকপট্টি হয়ে চৌরাস্তা ঘুরে দড়াটানা ভৈরব চত্বরে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। এসময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা হাদির ওপর নৃশংস হামলার ঘটনায় বিচারের দাবিতে স্লোগান দেন।
কুমিল্লা: বাদ আছর নগরীর পূবালী চত্বর কুমিল্লা মহানগর ইনকিলাব মঞ্চ বিক্ষোভ সমাবেশ করে। এসময় হাদির সুস্থতার জন্য দোয়া করা হয়। সমাবেশে এবি পার্টির কুমিল্লা জেলা আহ্বায়ক মিয়া মোহাম্মদ তৌফিক, মহানগর ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক গোলাম সামদানী, এনসিপি কুমিল্লা মহানগরের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. রাশেদুল হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
কুড়িগ্রাম: সন্ধ্যায় কুড়িগ্রাম শহরে কলেজ মোড়ের বিজয় স্তম্ভ থেকে একটি প্রতিবাদী বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শাপলা চত্বরে এক সমাবেশে মিলিত হয়। বিক্ষোভকারীরা কুড়িগ্রাম-রংপুর মহাসড়ক টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করেন।
রাজবাড়ি: রাত ৭টার দিকে রাজবাড়ী প্রেসক্লাবের সামনে থেকে এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা জেলা শহরে একটি মশাল মিছিল বের করেন। মিছিলটি প্রধান সড়ক হয়ে পান্না চত্বর ঘুরে শহরের ১ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন শহীদ স্মৃতি চত্তরে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ: রাত সাড়ে ৭টায় ছাত্রজনতার ব্যানারে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের বাতেন খাঁ মোড় থেকে বিক্ষোভ শুরু হয়। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে শান্তিমোড় এলাকায় গেলে বিক্ষোভকারীরা সড়কে আগুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানান। তারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানান।
পটুয়াখালী: সন্ধ্যা ৭টায় পটুয়াখালীর ঝাউতলা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মিছিলটি শহীদ হৃদয় তরুয়া চত্বরে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।
কিশোরগঞ্জ: সন্ধ্যার পর শহরের নজরুল ইসলাম চত্বর থেকে জুলাই ঐক্যের ব্যানারে একটি মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুরানথানায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।
ভোলা: সন্ধ্যায় ভোলার বিপ্লবী ছাত্র-জনতার ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। ভোলা প্রেসক্লাবের সামনে থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহরের বাংলাস্কুল মোড়, সদর রোড, চক বাজার ও নতুন বাজার হয়ে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।
কলাপাড়া (পটুয়াখালী): ওসমান হাদির সুস্থতা কামনায় পটুয়াখালীর কুয়াকাটা বাইতুল আরজ (এসি) জামে মসজিদে দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মাগরিবের নামাজ শেষে স্থানীয় সাধারণ মানুষের আয়োজনে এ দোয়া মোনাজাত হয়।
মাগুরা: সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় মাগুরা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মাগুরা জেলা এনসিপির উদ্যোগে মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ভায়না মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
গাইবান্ধা: সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে গাইবান্ধা শহরে পৌর পার্কের ৩৬ জুলাই স্মৃতি স্তম্ভ চত্বর থেকে মশাল মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আবারও একই স্থানে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়।
কুষ্টিয়া: সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের কুমারখালী গোলচত্বর এলাকায় বিক্ষোভের আয়োজন করেন উপজেলা আহত জুলাই যোদ্ধারা। বক্তারা বলেন, হাদির ওপর হামলাকারীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আইনের আওতায় আনা না হলে আহত জুলাই যোদ্ধারা আবারও মাঠে নামবেন। এছাড়াও জুলাই যোদ্ধাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।
নবাবগঞ্জ (দিনাজপুর): সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলা সদরের এনসিপি অফিসের মূল ফটক থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু করে ছাত্র-জনতা। মিছিলটি থানা গেট পার হয়ে ডাক বাংলা মোড় প্রদক্ষিণ করে একাত্তর চত্বরে গিয়ে সমবেত হয়। সেখানে শিক্ষার্থীরা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন।
ঝিনাইদহ: সন্ধ্যায় শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পায়রা চত্বরে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ছাত্রশিবির, ছাত্র অধিকার পরিষদ, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।
বাগেরহাট: সন্ধ্যা ৬টার দিকে জেলা এনসিপির উদ্যোগে শহরের মিঠাপুকুর মোড়ে দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল বের হয়। পরে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করে।
ঝালকাঠি: বিকেল ৪টায় শহরের কলেজ মোড় এলাকায় বরিশাল-খুলনা আঞ্চলিক অবরোধ করে ছাত্র-জনতা। ঘণ্টাব্যাপী অবরোধ কর্মসূচিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, এনসিপি, গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরাসহ শিক্ষার্থী-জনতা অংশ নেন। এসময় মহাসড়কে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করেন তারা।
ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ:
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: সন্ধ্যা ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেনি শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে নগরীর তালাইমারিতে জমায়েত হয়। পরে সেখানে সমাবেশ হয়। এতে রাকসুর ভিপি-জিএসসহ অন্যান্য সদস্য ও শাখা ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীসহ শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: বিকেল ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জিরো পয়েন্ট থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন চাকসু নেতারা। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক করে। মিছিলে ‘আমরা সবাই হাদি হবো, গুলির মুখে কথা কবো’ ইত্যাদি স্লোগান দেন শিক্ষার্থীরা। এতে চাকসুর ভিপি-জিএসসহ অন্য সদস্যরা অংশ নেন।
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়: সন্ধ্যা ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া মোড় থেকে বিক্ষোভ শুরু বের হয়। মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক সংলগ্ন খুলনা-কুষ্টিয়া মহাসড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। পরে সেখানে প্রতিবাদ সমাবেশ ও হাদির সুস্থতা কামনায় দোয়া-মোনাজাত করা হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মী ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।
শাবিপ্রবি: বিকেল সাড়ে ৪টায় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহপরাণ হল থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসে আসেন শিক্ষার্থীরা। মিছিল শেষে তারা ক্যাম্পাসের গোলচত্বরে মানববন্ধন করেন। পরে হাদির সুস্থতা কামনায় দোয়া মুনাজাত হয়।
হাবিপ্রবি: সন্ধ্যা ৬টায় দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে প্রধান গেটে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।
এমএন