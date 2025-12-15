বন্য হাতির ভিডিও করতে গিয়ে পিষ্ট হয়ে কনটেন্ট ক্রিয়েটরের মৃত্যু
শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলায় বন্য হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে ফারুক হোসেন (৩২) নামে এক কনটেন্ট ক্রিয়েটরের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার বালিজুড়ি রেঞ্জের মালাকুচা এলাকার জঙ্গলে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, নিহত ফারুক হোসেন পার্শ্ববর্তী ঝিনাইগাতী উপজেলার ফাকরাবাদ গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয়রা ও বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, শ্রীবরদী উপজেলার বালিজুড়ি রেঞ্জের মালাকুচা পাহাড়ে দুই সপ্তাহ ধরে প্রায় ৫০টি বন্য হাতির পাল অবস্থান করছে। এ পালে প্রায় আটটির মতো শাবকও রয়েছে। বিকেলে ফারুক হোসেন বন্য হাতি দেখতে ওই পাহাড়ি এলাকায় যায়। হাতির পালের সামনে পড়েন তিনি। এ সময় একটি হাতি তাকে পায়ে পিষ্ট করে গুরুতর আহত করে। খবর পেয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় বন বিভাগের লোকজন ফারুককে উদ্ধার করে দ্রুত শ্রীবরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। পরে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
সেভ ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড ন্যাচারের (সোয়ান) শেরপুরের সদস্যসচিব জাহিদুল হক মনির বলেন, অনেকেই অতি উৎসাহী হয়ে বনের ভিতরে হাতিকে বিরক্ত করে। ভিডিও কন্টেন্ট, টিকটক রিলস তৈরি যা হাতির জন্য বিরক্তির কারণ। বারবার আমাদের সোয়ান টিমের অনুরোধেও অনেকেই বনের ভিতরে গিয়ে এসব ভিডিও নেয়। এতে হাতি ক্ষিপ্ত হয়ে যায়।
তিনি বলেন, ফারুক মিয়া নামের একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ভিডিও করতে গিয়ে হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা গেছেন। অসর্তকতা ও অসচেতনতার কারণেই এমন মৃত্যু। ফারুক মিয়া আজ সকালেও হাতির দৌড়ের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করে। আমাদের সচেতন হতে হবে।
বালিজুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. সুমন মিয়া জাগো নিউজকে বলেন, উপজেলার সীমান্ত এলাকায় ৫০টি বন্য হাতির একটি পাল অবস্থান করছে। বিকেলে হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে এক যুবক মারা গেছেন।
শ্রীবরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুল আলম বলেন, নিহত যুবকের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। এ বিষয়ে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হবে।
মো. নাঈম ইসলাম/এনএইচআর/এমএস