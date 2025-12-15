  2. দেশজুড়ে

মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে ফেরার পথে আটক সাবেক যুবলীগ নেতা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাগুরা
প্রকাশিত: ০৬:৪৪ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে ফেরার পথে আটক সাবেক যুবলীগ নেতা

মাগুরা-১ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী ও যুবলীগের সাবেক সভাপতি কুতুবুল্লাহ হোসেন কুটি মিয়াকে আটক করেছে পুলিশ। মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ শেষে নির্বাচনি এলাকায় ফেরার পথে তাকে আটক করা হয়।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টায় মাগুরা শহরের নতুনবাজার এলাকা থেকে ডিবি পুলিশ তাকে আটক করে।

এর আগে দুপুরে জেলা রিটার্নিং অফিসার জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আল মাহমুদের অফিস থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন স্বতন্ত্র প্রার্থী কুতুবুল্লাহ হোসেন কুটি মিয়া।

তার সঙ্গে থাকা একান্ত সহকারী মিটুল হোসেন বলেন, মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করে নির্বাচনি এলাকায় ফেরার পথে ডিবি পুলিশের পরিচয় দেওয়া কয়েকজন ব্যক্তি গাড়ি থামিয়ে কুতুবুল্লাহ হোসেন মিয়াকে নিয়ে যান। পরে তাকে ডিবি পুলিশের হেফাজতে নিয়ে প্রথমে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানতে পেরেছি।

মাগুরা জেলা পুলিশ সুপার মো. হাবিবুর রহমান বলেন, কুতুবুল্লাহ হোসেন মিয়াকে (কুটি) আটক করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তাকে খোঁজা হচ্ছিল।

মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।