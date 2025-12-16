  2. দেশজুড়ে

সাতক্ষীরায় ইজিবাইক-মাহেন্দ্র-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ২

প্রকাশিত: ০১:২৪ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কের ভৈরবনগর এলাকায় ইজিবাইক, মাহেন্দ্র ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৬ জন।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সাতক্ষীরা-খুলনা সড়কের পাটকেলঘাটা থানার ভৈরবনগর মোড় এলাকায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরে মহাসড়কের ভৈরবনগর এলাকায় যাত্রীবাহী একটি মাহেন্দ্র, ইজিবাইক ও মোটরসাইকেলের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন প্রাণ হারান এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠান।

পাটকেলঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফুল কবীর দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। নিহতদের পরিচয় শনাক্তের কাজ চলছে।

