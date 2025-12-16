নওগাঁয় জাতীয় পার্টির মিটিং পণ্ড, অফিস ভাঙচুর

নওগাঁয় জাতীয় পার্টির মিটিং পণ্ড, অফিস ভাঙচুর
নওগাঁয় জাতীয় পার্টির একটি গোপন বৈঠক পণ্ড করে দিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা। এসময় দলটির জেলা কমিটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট ড. তোফাজ্জল হোসেনের কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে শহরের উকিল পাড়ায় এই ঘটনা ঘটে।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দুপুর ১টার দিকে মিটিংয়ের উদ্দেশ্যে কিছু নেতাকর্মী দলটির জেলা কমিটির আহ্বায়ক তোফাজ্জল হোসেনের বাসায় জড়ো। মিটিংয়ের বিষয়টি টের পেয়ে এ সময় সেখানে উপস্থিত হয়ে স্লোগান দিতে শুরু করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা। অবস্থা বেগতিক দেখে জাতীয় পাটির নেতাকর্মীরা পালিয়ে যান। পরে অফিস কক্ষে ঢুকে দলটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের বেশ কিছু ছবি, দলীয় প্রতীক লাঙ্গলসহ ভাঙচুর করে ছাত্রজনতা। পরে সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেন তারা।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নওগাঁর নেতা ফজলে রাব্বি বলেন, নওগাঁকে অস্থিতিশীল করার জন্য আজকে তারা মিটিং করছিল। সে খবর পেয়ে আমরা ছাত্রজনতা তাদের এই গোপন বৈঠকে বাধা প্রদান করি। আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা পালিয়ে যায়।
তিনি বলেন, জাতীয় পার্টি বিগত ১৭ বছর ধরে আওয়ামী লীগকে ফ্যাসিস্ট হতে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করেছে। তারা আওয়ামী লীগের সব নির্বাচনকে বৈধতা দিয়েছে। ৫ আগস্টের পর থেকে তারা দেশবিরোধী বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তাদের কোনো কার্যক্রম বাংলাদেশে থাকতে পারে না।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নওগাঁর নেতা আরমান হোসেন, সাদনান সাকিব, রাফিউল বারি রাজন, রাফি রেজোয়ান প্রমুখ।
