বিশেষ ক্ষমতা আইনে করা মামলায় ইউপি চেয়ারম্যান কারাগারে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি শেরপুর
প্রকাশিত: ০৬:২৭ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
শেরপুরের নকলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা ও বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যান মাজহারুল আনোয়ার মহব্বতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুরে তাকে শেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হলে, আদালত তাকে কারাগারে পাঠায়।

গ্রেফতার মাজহারুল আনোয়ার মহব্বত উপজেলার আওয়ামী লীগের সাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও ৫ নম্বর বানেশ্বর্দী ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান।

নকলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ( ওসি) রিপন চন্দ্র গোপ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাতে নকলা উপজেলার বানেশ্বর্দী ইউনিয়ন পরিষদের সামনে অভিযান চালায় পুলিশ। এসময় পরিষদের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা রয়েছে।

মো. নাঈম ইসলাম/কেএইচকে/এমএস

