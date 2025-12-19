  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ১১:২৫ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজশাহীতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো আওয়ামী লীগের কার্যালয়

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শহীদ শরিফ ওসমান হাদির হত্যার বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার পর বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে জোহা চত্বরে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা। পরে রাত ২টার দিকে ভেকু (এক্সেভেটর) দিয়ে রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের অফিস গুঁড়িয়ে দেন বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীরা।

এ সময় রাকসু জিএস সালাহউদ্দীন আম্মার বলেন, রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের কোনো অস্তিত্ব রাখা যাবে না। শেখ হাসিনা অনেক কাজ করে কিন্তু একটা কাজ করেনি সেটা হলো মুজিবের নামে পাবলিক টয়লেট। আমরা আওয়ামী কার্যালয়কে মুজিব পাবলিক টয়লেট বানাবো।

রাবি ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মুজাহিদ ফয়সাল বলেন, হাদির খুনিদের অতিবিলম্বের ফিরিয়ে আনতে হবে এবং ফাঁসি কার্যকর করতে হবে। নাহলে ভারতের সঙ্গে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখা যাবে না এবং ভারতের সব হাইকমিশনার বন্ধ থাকবে। প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের মতো কালচার ফ্যাসিস্টদের উৎখাত করতে হবে। শুক্রবার আমরা ভারতীয় হাইকমিশনার ঘেরাও করব।

বোয়ালিয়া থানার পরিদর্শক মো. আবুল কালাম আজাদ বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে ছাত্র-জনতা রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের অফিস বুলডোজার দিয়ে ভাঙচুর করেন। এর আগেও এই কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়েছিলো। পুলিশের টিম নিয়ে আমরা পরিদর্শন করতে যাবো।

