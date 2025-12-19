কুষ্টিয়ায় প্রথম আলো অফিসে হামলা-ভাঙচুর

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০১:১২ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
কুষ্টিয়া শহরের মজমপুর গেটে অবস্থিত প্রথম আলো অফিসে হামলা ও ভাঙচুর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দিনগত রাত দেড়টার দিকে এই হামলা চালায় বিক্ষুব্ধ জনতা।

এ সময় অফিসটির সাইনবোর্ড, একটি কক্ষের দরজা-জানালা এবং বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয়। ভাঙচুরের সময় বিক্ষুব্ধ জনতাকে বিভিন্ন স্লোগান দিতে শোনা গেছে। এদিকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে জেলাজুড়ে পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে।

জানা গেছে, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবরে কুষ্টিয়ায় বিক্ষোভ মিছিল করে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা। পরে টায়ার জ্বালিয়ে মহাসড়ক অবরোধ করেন তারা। ঘণ্টাব্যাপী অবরোধ শেষে কর্মসূচি প্রত্যাহার করলে রাত ১২টায় যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। এরপর রাত দেড়টার সময় প্রথম আলোর অফিসসহ শহরের বিভিন্ন এলাকার আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের খবর পাওয়া গেছে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, এমন বেশকিছু খবর শুনেছি। তবে এ বিষয়ে থানায় কেউ কোনো লিখিত অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যেকোন অরাজকতা ঠেকাতে পু‌লিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

