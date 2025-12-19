  2. দেশজুড়ে

বান্দরবানে পুলিশ সুপার কার্যালয় ঘেরাও

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বান্দরবান
প্রকাশিত: ১১:৫১ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
বান্দরবানে পুলিশ সুপার কার্যালয় ঘেরাও

বান্দরবানে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যার প্রতিবাদে বান্দরবান পুলিশ সুপার কার্যালয় ফেরাও করেছে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বান্দরবান জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয় ঘেরাও করা হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র নেতা আসিফ ইকবাল বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ সুপার বলেছিলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী বীর বাহাদুরকে গ্রেফতার করবেন এবং জুলাই যোদ্ধাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। এখনও পর্যন্ত তা না করায় এই ঘেরাও কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

এর আগে গত রাত সাড়ে ১২ টার টিকে বান্দরবান শহরের ট্রাফিক মোড় এলাকায় শরিফ ওসমান হাদি হত্যার প্রতিবাদে
বিভিন্ন স্লোগান দেয় বিক্ষুব্ধ জানতা। পরে বিক্ষোভ মিছিল আকারে স্থানীয় রাজার মাঠ এলাকায় অবস্থান নেয় তারা। সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শনের এক পর্যায়ে সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈ শিং এর বাসায় অগ্নি সংযোগ করে। পরে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের প্রচেষ্টায় আগুন ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

নয়ন চক্রবর্তী/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।