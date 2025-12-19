সিরাজগঞ্জে সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতি
সিরাজগঞ্জের তাড়াশে সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতির ঘটনা ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ১০টার দিকে উপজেলার রানীরহাট আঞ্চলিক সড়কের বেড়খালি নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, প্রায় ৩০ মিনিট দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে অন্তত ১৫ থেকে ২০ জনের টাকা লুট করে নেয় ডাকাতরা। পরে এক পথচারীর ফোনে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ। বিষয়টি বুঝতে পেরে পালিয়ে যায় ডাকতরা।
স্থানীয়রা জানান, রানীরহাট-বেড়খালি সড়কে প্রায় গাছ ফেলে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এতে করে নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার মানুষ। ডাকাতিরোধে রাতে টহল পুলিশ জোরদারের পাশাপাশি ল্যাম্পপোস্টের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
ডাকাতির কবলে পড়েন পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার রতনপুর গ্রামের ট্রাকচালক ডাবলু সেখ।
তিনি বলেন, আমি ট্রাক নিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বেড়খালি এলাকায় পৌঁছালে দেখি গাছ কেটে সড়কে ফেলে রাখা হয়েছে। পরে গাড়ি থামানোর সঙ্গে সঙ্গে ৮ থেকে ১০ জন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আমাকে জিম্মি করে মারধর ও টাকা ছিনিয়ে নেয়। এভাবে আরও কয়েকটি গাড়ি থামিয়ে লুট করেছে ডাকাতদল।
তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুর রহমান এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ডাকাতরা সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতি শুরু করেছিলো। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছালে তারা পালিয়ে যায়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
এম এ মালেক/এনএইচআর/এমএস