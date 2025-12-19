  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রবাসীর বসতঘরে মিললো ৮০ হাজার ইয়াবা, স্ত্রী আটক

কক্সবাজারের টেকনাফে এক প্রবাসীর বসতবাড়ি থেকে ৮০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এসময় তার স্ত্রীকে আটক করা হয়।

আটক নারীর নাম মোস্তফা খাতুন মুন্নী। তিনি টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কুতুবদিয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা। মুন্নী প্রবাসী করিম উল্লাহর স্ত্রী।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) ভোরে হোয়াইক্যং পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ওই বসতবাড়িতে অভিযান চালান।

অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেন হোয়াইক্যং পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই খোকন কান্তি রুদ্র।

তিনি জানান, করিম উল্লাহর বসতঘরে মাদকদ্রব্য মজুত রয়েছে খবর পেয়ে ভোরে পুলিশ অভিযান চালায়। এসময় করিম উল্লাহর স্ত্রী মোস্তফা খাতুন মুন্নীর শয়নকক্ষ থেকে সাদা পলিথিনে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো নীল জিপারযুক্ত বায়ুরোধক প্যাকেটে রাখা ৮০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। পরে মুন্নীকে আটক ও ইয়াবাগুলো জব্দ করা হয়।

এসআই খোকন কান্তি রুদ্র আরও জানান, আটক নারীর বিরুদ্ধে টেকনাফ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা হয়েছে। তাকে আদালতে সোপর্দ করার প্রস্তুতি চলছে।

