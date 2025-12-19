ঘোড়দৌড়ে প্রথম হয়ে টেলিভিশন জিতলো দীঘি

  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৫:৪৭ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ঐতিহ্যবাহী ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামীণ ঐতিহ্য এই আয়োজন দেখতে দূর-দূরান্তের হাজারো মানুষ খোলা মাঠে ভিড় করেন।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) জেলার রানীহাটি বাজার কাউন্সিল মোড় সংলগ্ন অকাপের বাগানে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে লাভাঙ্গা যুব শক্তি সংগঠন।

প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে ইয়াকুব আলীর ঘোড়ার সওয়ারি দলের দীঘি নামে আট বছরের এক শিশু। পরে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথিরা পুরস্কার হিসেবে তার হাতে টেলিভিশন তুলে দেন।

স্থানীয় উদ্যোক্তা আশিক আলী বলেন, ‘কালের পরিক্রমায় গ্রামীণ সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই নতুন প্রজন্মকে দেশের শিকড় ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করাতে।’

লতিফুর রহমান নামের আরেক বাসিন্দা বলেন, ‘আজকের এ প্রতিযোগিতা শুধু খেলা নয়, এটি আমাদের ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন।’

আয়োজক কমিটির প্রধান রায়হান আলী বলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ সংস্কৃতি ও খেলাধুলা হারিয়ে যেতে বসেছে। সেই ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে আমাদের এই আয়োজন।

