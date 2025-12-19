দাওয়াত খেয়ে ফেরার পথে সড়কে প্রাণ গেলো খালা-ভাগনের

দাওয়াত খেয়ে ফেরার পথে সড়কে প্রাণ গেলো খালা-ভাগনের
পাবনার ঈশ্বরদীতে দাওয়াত খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে সিএনজি-মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছে। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে উপজেলার স্কুলপাড়া মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, উপজেলার আরামবাড়িয়া গ্রামের মৃত আনোয়ার হোসেনের ছেলে মো. সাকিব হোসেন (২২) এবং পিয়ারপুর এলাকার মো. রফিকুল ইসলামের স্ত্রী মোছা. শিরিনা বেগম (৪৫)। সম্পর্কে তারা আপন খালা ও ভাগনে।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে আরামবাড়িয়া গ্রামে বাবার বাড়িতে দাওয়াত খেয়ে ভাগনে সাকিবের মোটরসাইকেলে চড়ে পিয়ারপুরে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন শিরিনা বেগম। পথে স্কুলপাড়া মোড় এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির সিএনজির সঙ্গে মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুজনই ছিটকে সড়কের ওপর পড়ে গুরুতর আহত হন।
স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে আহত অবস্থায় তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে দায়িত্বরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত শিরিনা বেগমের ছেলে মো. হাসিবুল ইসলাম শান্ত বলেন, দুপুরে মা নানীর বাসায় দাওয়াত খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে এ ঘটনা ঘটেছে। মাকে আমার নিয়ে আসতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু খালাতো ভাই আসবে জন্য আমি আর যাইনি। আসার পথেই এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় আমার মা ও খালাতো ভাই দুজনই মারা গেছে।
এ বিষয়ে ঈশ্বরদী থানার পরিদর্শক (এসআই) বলেন, ঘাতক সিএনজি পালিয়ে গেছে। এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তবে পরিবারের কোনো অভিযোগ পায়নি এখনও। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।
শেখ মহসীন/কেএইচকে/এএসএম