সিলেট সীমান্তে খাসিয়াদের গুলিতে দুই বাংলাদেশি নিহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ০৬:৪২ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ সীমান্তে ভারতের অভ্যন্তরে খাসিয়াদের গুলিতে দুই বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলার উত্তর রণিখাই ইউনিয়নের দমদমা সীমান্ত এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার উত্তর রণিখাই ইউনিয়নের পূর্ব তুরুং গ্রামের বোরহান উদ্দিনের ছেলে আশিকুর রহমান (২২) এবং একই এলাকার বরম সিদ্দিপুরের আজমন আলীর ছেলে ইয়াকুব আলী।

স্থানীয় ও বিজিবি সূত্রে জানা যায়, দমদমা সীমান্তের প্রায় ৬০০ গজ ভারতের অভ্যন্তরে রাজনটিলা এলাকায় ভারতীয় খাসিয়ারা গুলি ছোড়েন। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান আশিক। পরে তার সঙ্গীরা তার মরদেহ বাংলাদেশ সীমান্তে নিয়ে আসেন।

অন্যদিকে, একই এলাকায় পৃথকভাবে খাসিয়াদের গুলিতে আহত হন ইয়াকুব নামে আরও এক যুবক। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তার সঙ্গীরা তাকে দেশের অভ্যন্তরে নিয়ে আসেন। পরে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

বিজিবি সিলেট ব্যাটালিয়ন (৪৮ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল ইসলাম বলেন, ঘটনা সীমান্তের ভারতীয় অংশের দেড় কিলোমিটার ভেতরে। সেখানে খাসিয়াদের সুপারি বাগান থেকে সুপারি চুরির সময় তারা গুলি ছোড়েন।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহমেদ জামিল/এসআর/এএসএম

