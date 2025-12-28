রংপুরে ইনকিলাব মঞ্চের অবস্থান
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরীফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচার দাবিতে রংপুরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুর দুইটা থেকে নগরীর ডিসি মোড়ের পাশে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করে ইনকিলাব মঞ্চ।
প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলা কর্মসূচিতে ইনকিলাম মঞ্চ বেরোবির আহ্বায়ক জাহিদ হাসান জয়, মঞ্চের নেতা শামসুর রহমান সুমন, রহমত আলীসহ কর্মসূতিতে সংহতি প্রকাশ করে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ছাত্রশক্তি রংপুর মহানগরের আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহম্মদ ইমতি, সদস্য সচিব হাজিম উল হক, যুগ্ম আহ্বায়ক ফারহান তানভীর ফাহিমসহ অন্যরা।
এসময় বক্তারা হাদির খুনিদের দ্রুত গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান।
