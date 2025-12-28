খুলনা
ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে অনশন
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ উসমান হাদির হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে খুলনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অনশন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন ছাত্র-জনতা।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুরে ছাত্র জনতার ব্যানারে এ কর্মসূচি পালিত হয়।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রসেনানী ও ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ার রূপকার শহীদ ওসমান হাদির হত্যার বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।
তারা বলেন, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও এখনো হত্যাকারীদের শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনা হয়নি। যা অত্যন্ত হতাশাজনক। তারা অভিযোগ করেন, একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের বিচার বিলম্বিত হওয়া ন্যায়বিচারের পরিপন্থি এবং এর মাধ্যমে অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে।
অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, নুরুজ্জামান নাবিল, সীমান্ত, মো. হুজাইফা, জাকিয়া আক্তার ও মিহিরিমা তাসনিম।
