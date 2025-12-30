খুলনার ছয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৪৬ জন

খুলনার ছয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৪৬ জন
আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমার সময় শেষ হয়েছে সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টায়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৪৬টি মনোনয়ন ফরম জমা হয়েছে। এর মধ্যে ৯টি স্বতন্ত্র ও ৩৭টি দলীয় মনোনয়ন ফরম জমা হয়েছে। খুলনা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক আ স ম জামশেদ খোন্দকার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
খুলনা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, খুলনা-১ আসনে ১৩ জন, খুলনা-২ আসনে ৪ জন, খুলনা-৩ আসনে ১২ জন, খুলনা-৪ আসনে ৫ জন, খুলনা-৬ আসনে ৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
খুলনা-১ আসন (দাকোপ-বটিয়াঘাটা)
বিএনপির হয়ে আমীর এজাজ খান, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর হয়ে কৃষ্ণ নন্দী, সম্মিলিত জাতীয় জোটের অন্তর্গত বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের সুনীল শুভ রায়, জাতীয় পার্টির মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে কিশোর কুমার রায়, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আবু সাঈদ, জেএসডির হয়ে প্রসেনজিৎ দত্ত, বাংলাদেশ মাইনরিটি জাতীয় পার্টির হয়ে প্রবীর গোপাল রায়, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের হয়ে ফিরোজুল ইসলাম, গণঅধিকার পরিষদের জি এম রোকনুজ্জামান এবং সুব্রত মণ্ডল বাংলাদেশ সম অধিকার পরিষদের হয়ে মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন। অন্যদিকে, অচিন্ত্য কুমার মণ্ডল স্বতন্ত্র ও গোবিন্দ হালদার স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে লড়তে মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন।
খুলনা-২ আসন (সদর ও সোনাডাঙ্গা থানা)
বিএনপির হয়ে নজরুল ইসলাম মঞ্জু, বাংলাদে জামায়াতে ইসলামীর হয়ে শেখ জাহাঙ্গীর হুসাইন হেলাল, মো. শহিদুল ইসলাম খেলাফত মজলিসের এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের হয়ে আমানুল্ল্যাহ মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন।
খুলনা-৩ আসন (দৌলতপুর, খালিশপুর ও দিঘলিয়ার আংশিক)
বিএনপির হয়ে রকিবুল ইসলাম বকুল, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর হয়ে মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, মো. আ. আউয়াল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাসদের হয়ে জনার্দন দত্ত, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের এফ এম হারুন অর রশীদ, এনডিএম এর শেখ আরমান হোসেন, জাতীয় পার্টির হয়ে মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন। অন্যদিকে, স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে লড়তে আব্দুর রউফ মোল্যা, মো. মুরাদ খান লিটন, মঈন মোহাম্মদ মায়াজ, মো. আবুল হাসনাত সিদ্দিক এবং এস এম আরিফুর রহমান মিঠু মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন।
খুলনা-৪ (দিঘলিয়া উপজেলা, রূপসা উপজেলা, তেরখাদা উপজেলা)
এ আসনে লড়তে বিএনপির হয়ে আজিজুল বারী হেলাল, ইউনুস আহম্মেদ সেখ জমা দিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী হয়ে, খেলাফত মজলিসের এস এম সাখাওয়াত হোসাইন এবং ইসলাম বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর হয়ে মো. কবিরুল মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন। এ আসনে স্বতন্ত্র হয়ে লড়তে এস এম আজমল হোসেন মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন।
খুলনা-৫ (ফুলতলা ও ডুমুরিয়া উপজেলা)
জামায়াতে ইসলামীর হয়ে দলের সেক্রেটারী জেনারেল গোলাম পরওয়ার, বিএনপির হয়ে মোহাম্মদ আলী আসগার লবী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পাটির্র হয়ে চিত্ত রঞ্জন গোলাদার, জাতীয় পার্টির হয়ে শামিম আরা পারভীন (ইয়াসমীন) এবং মো. আব্দুল কাইউম জমাদ্দার বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের হয়ে নির্বাচনে লড়তে মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন।
খুলনা-৬ ( কয়রা-পাইকগাছা)
বিএনপির হয়ে এস এম মনিরুল হাসান (বাপ্পী), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর হয়ে মো. আবুল কালাম আজাদ, জাতীয় পার্টির হয়ে মো. মোস্তফা কামাল জাহাঙ্গীর, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের হয়ে মো. আছাদুল্লাহ ফকির, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে প্রশান্ত কুমার মণ্ডল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে লড়তে মো. আছাদুল বিশ্বাস মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন।
সিনিয়র খুলনা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. সোহেল সামাদ বলেন, ৫৪ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। শেষদিন ৪৬ জনের মনোনয়নপত্র জমা হয়েছে। আগামী ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই করবেন।
আরিফুর রহমান/এমএন