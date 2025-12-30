দেশের বিভিন্ন স্থাপনার নামকরণে খালেদা জিয়ার নাম
বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে একাধিক আবাসিক হল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সড়কের নামকরণ করা হয়েছে। শিক্ষা ও অবকাঠামো খাতে তার অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এসব স্থাপনার নামকরণ করা হয়।
আবাসিক হল ও ছাত্রী নিবাস
দেশের বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে বেগম খালেদা জিয়ার নামে আবাসিক হল ও ছাত্রী নিবাস রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো
১। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া হল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
২। বেগম খালেদা জিয়া হল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
৩। বেগম খালেদা জিয়া হল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
৪। বেগম খালেদা জিয়া হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৫। বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রী নিবাস, সরকারি বি এল কলেজ
৬। বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রী নিবাস, সরকারি গুরুদয়াল কলেজ
৭। বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রী নিবাস, রাজবাড়ী সরকারি কলেজ
৮। বেগম খালেদা জিয়া হল, গুরুদয়াল সরকারি কলেজ
৯। বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রী নিবাস, সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজ
১০। বেগম খালেদা জিয়া হল, খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ
১১। বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রী হোস্টেল, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
বেগম খালেদা জিয়ার নামে দেশের বিভিন্ন জেলায় স্কুল, কলেজ ও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে,
১। বেগম খালেদা জিয়া মেডিকেল কলেজ (বেখাজিমেক), শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (বর্তমানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ নামে পরিচিত)
২। খালেদা জিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও
৩।বেগম খালেদা জিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ভজনপুর, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়
৪। বেগম খালেদা জিয়া (বিকেজেড) মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কিশোরগঞ্জ উপজেলা, নীলফামারী (বর্তমানে পানিয়াল পুকুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ নামে পরিচিত)
৫। বেগম খালেদা জিয়া মহাবিদ্যালয়, কলারোয়া, সাতক্ষীরা
৬। ফুলগাজী বেগম খালেদা জিয়া মহিলা কলেজ, ফুলগাজী, ফেনী (বর্তমানে ফুলগাজী মহিলা কলেজ)
৭। বেগম খালেদা জিয়া মহিলা কলেজ, নাটোর
সড়ক
বেগম খালেদা জিয়ার নামে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সড়কের নামকরণও করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে,
১। খালেদা জিয়া সড়ক, বড় মহেশখালী, মহেশখালী, কক্সবাজার
২। বেগম খালেদা জিয়া সড়ক, ফুলগাজী, ফেনী
এসব স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের নামকরণ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বেগম খালেদা জিয়ার ভূমিকা এবং শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে তার অবদানের স্মারক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।
