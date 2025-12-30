রাজশাহীর ছয় আসনে ৩৮ মনোনয়নপত্র জমা

রাজশাহীর ছয় আসনে ৩৮ মনোনয়নপত্র জমা
রাজশাহীতে উৎসবমুখর পরিবেশে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন জেলার ৬টি আসনের প্রার্থীরা। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাজশাহী জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে এবং সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ে প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেন। শেষ দিনে সব মিলিয়ে রাজশাহীর ৬ আসনে ৩৮ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা হয়।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, রাজশাহীর ৬টি আসনের বিপরীতে মনোনয়ন উত্তোলন হয়েছিল ৫৬টি। ৬টি আসনে উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়ে কিছু মনোনয়ন জমা পড়লেও রাজনৈতিক দলগুলোর হেভিওয়েট প্রার্থীরা রাজশাহী জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়ন জমা দেন।
রাজশাহী-১ আসন থেকে ছয়জন, রাজশাহী-২ আসন থেকে নয়জন, রাজশাহী-৩ আসন থেকে সাতজন, রাজশাহী- ৪ আসন থেকে চারজন, রাজশাহী-৫ আসন থেকে আটজন ও রাজশাহী-৬ আসন থেকে চারজন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।
কে কোন আসনে মনোনয়ন জমা দিলেন:
রাজশাহী ১
বিএনপির মো. শরীফ উদ্দীন, জামায়াতে ইসলামীর মো. মুজিবুর রহমান, আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পাটি) মো. আব্দুর রহমান, গণঅধিকার পরিষদের মির মো. শাহজাহান, স্বতন্ত্র মো. সুলতানুল ইসলাম (তারেক) ও মো. আল-সাআদ।
রাজশাহী -২
বিএনপির মো. মিজানুর রহমান, জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, এলডিপি মো. ওয়াহেদুজ্জামান, আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) মু. সাঈদ নোমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুহাম্মদ ফজলুল করিম, বাংলাদেশ লেবার পার্টির মো. মেজবাউল ইসলাম, নাগরিক ঐক্যের মোহাম্মদ সামছুল আলম, স্বতন্ত্র মো. শাহাবুদ্দিন ও সালেহ আহমেদ।
রাজশাহী-৩
বিএনপির মোহাম্মদ শফিকুল হক মিলন, জামায়াতে ইসলামীর মো. আবুল কালাম আজাদ, জাতীয় পাটি মো. আফজাল হোসেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. ফজলুর রহমান, আমজনতার দলের মো. সাইদ পরভেজ, স্বতন্ত্র শাহাবুদ্দিন ও মোসা. হাবিবা বেগম।
রাজশাহী-৪
বিএনপির ডি এম ডি জিয়াউর রহমান, জামায়াতে ইসলামীর মো. আব্দুল বারী সরদার, জাতীয় পার্টি মো. ফজলুল হক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. তাজুল ইসলাম খান।
রাজশাহী-৫
বিএনপির অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামীর মনজুর রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. রুহুল আমিন, বিএসপির (বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি) মো. আলতাফ হোসেন মোল্লা, স্বতন্ত্র মো. রায়হান কাওসার, মো. জুলফার নাঈম মোস্তফা, রেজাউল করিম ও মো. ইসফা খায়রুল হক।
রাজশাহী-৬
বিএনপির মো. আবু সাইদ চাঁদ, জামায়াতে ইসলামীর মো. নাজমুল হক, জাতীয় পার্টির মো. ইকবাল হোসেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আব্দুস সালাম সুরজ।
সাখাওয়াত হোসেন/এমএন/জেআইএম