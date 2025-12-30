  2. দেশজুড়ে

ঢাকা-১৯ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ১১ প্রার্থী

প্রকাশিত: ০৪:৪৭ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৯ (সাভার ও আশুলিয়া) আসন থেকে স্বতন্ত্রসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ১১ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে সাভার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার সাইফুল ইসলামের কাছে প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

সাইফুল ইসলাম জানান, উপজেলা কার্যালয়ে ১০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। এছাড়াও ঢাকা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়েও এনসিপির একজন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন।

রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এই আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ডা. দেওয়ান মো. সালাউদ্দিন বাবু, জামায়াতে ইসলামীর আফজাল হোসেন, এলডিপির লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের ফারুক খান, গণঅধিকার পরিষদের শওকত হোসেন, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির ইসরাফিল হোসেন সাভারী, মুসলিম লীগের কামরুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির বাহাদুর ইসলাম ইমতিয়াজ, খেলাফত আন্দোলনের একেএম এনামুল হক ও স্বতন্ত্র প্রার্থী ফজলুল হক। এছাড়া ঢাকা জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিসারের দপ্তরে এনসিপির পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন দিলশান আলা নামের এক নারী।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা-১৯ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৯ লাখ ২৮ হাজার ৪২৮ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৪ লাখ ৭৪ হাজার ৮৭ জন, নারী ভোটার ৪ লাখ ৫৪ হাজার ৩২৫ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ১৬ জন।

