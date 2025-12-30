বরিশালে ৪৮ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল

বরিশালে ৪৮ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশালের ৬টি আসন থেকে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন ৪৮ জন প্রার্থী। শেষ দিন পর্যন্ত ৬২টি জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় জেলা প্রশাসনের সভা কক্ষে বরিশাল জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. খাইরুল আলম সুমন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
রিটার্নিং অফিসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বরিশাল-১ আসনে ৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও জমা দিয়েছেন ৫ জন প্রার্থী। এর মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুস সোবহান, বিএনপির জহির উদ্দিন স্বপন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মো. কামরুল ইসলাম খান, জাতীয় পার্টির ছেরনিয়াবাদ সেকান্দার আলী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. রাসেল সরদার।
বরিশাল-২ আসন থেকে ১২ জন প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করলেও জমা দিয়েছেন ১১ জন। এর মধ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আব্দুল মন্নান, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) তারিকুল ইসলাম, গণঅধিকার পরিষদের রঞ্জিত কুমার বাড়ৈ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোহাম্মদ নেছার উদ্দিন, বিএনপির সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু, খেলাফত মজলিসের মুন্সি মোস্তাফিজুর রহমান, এনপিপির সাহেব আলী, বাংলাদেশ জাসদের মো. আবুল কালাম আজাদ, জাতীয় পার্টির এম জলিল, বাংলাদেশ কংগ্রেস আ. হক।
বরিশাল-৩ আসনে ১১ জন প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করলেও জমা দিয়েছেন ১০ জন। এর মধ্যে বিএনপির জয়নুল আবেদীন, জাতীয় পার্টির ইকবাল হোসেন তাপস, ফখরুল আহসান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, স্বতন্ত্র আ. ছাত্তার খান, জাতীয় পার্টির গোলাম কিবরিয়া টিপু, জাসদের মো. আজমুল হাসান জিহাদ, গণঅধিকার পরিষদের ইয়ামিন এইচএম ফারদিন, এবি পার্টির মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ভুঁইয়া।
বরিশাল-৪ আসনে ৬ জন প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করে ৬ জন প্রার্থীই মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে বিএনপির রাজিব আহসান, জাসদের আব্দুস সালাম খোকন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সৈয়দ ইসহাক মো. আবুল খায়ের, মুক্তি জোটের আবদুল জলিল।
বরিশাল-৫ আসন থেকে ১৮ জন প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করলেও জমা দিয়েছেন ১০ জন। এর মধ্যে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুফতি সৈয়দ মো. ফয়জুল করিম, বাসদ এর মনিষা চক্রবর্তী, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মুয়াযযম হোসাইন হেলাল, বিএনপির মো. মজিবর রহমান সরোয়ার, জাতীয় পার্টির আখতার হোসেন, এনপিপির আব্দুল হান্নান সিকদার, এবি পার্টির তারিকুল ইসলাম, খেলাফত মজলিসের এ কে এম মাহাবুব আলম, বাসদের (মার্কবাদী) মো. সাইদুর রহমান, স্বতন্ত্র থেকে মো. তহিদুল ইসলাম।
বরিশাল-৬ আসনে ৭ জন প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করলেও জমা দিয়েছেন ৬ জন। এর মধ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মো. মাহমুদুন্নবী, বিএনপির আবুল হোসেন খান, গণঅধিকার পরিষদের মো. সালাউদ্দিন মিয়া, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুফতি সৈয়দ মো. ফয়জুল করিম, মুসলিম লীগের আব্দুল কুদ্দুস, স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. কামরুল ইসলাম খান।
বরিশাল জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. খাইরুল আলম সুমন জানান, নির্বাচন মনোনয়ন দাখিল করার শেষ দিনে ৪৮ জন প্রার্থী জমা দিয়েছেন, তবে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছিলেন ৬২ জন।
