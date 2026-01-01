  2. দেশজুড়ে

রাজশাহীতে ট্রাকচাপায় নিহত ৪

প্রকাশিত: ১০:৪১ এএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
রাজশাহীতে ট্রাকচাপায় নিহত ৪
রাজশাহীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় ট্রাক/ ছবি: জাগো নিউজ

রাজশাহীতে ট্রাকচাপায় ৪ জন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে পুঠিয়া উপজেলার ঝলমলিয়ায় কলা হাটে এই ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পুঠিয়া ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর সারোয়ার হোসাইন।

তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার সকালে ঝলমলিয়া বাজারের একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কলা হাটের মধ্যে উল্টে যায়। এতে ট্রাকচাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই ৪ জন নিহত হয়। নিহতদের মরদেহ হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

