রংপুরে জাপা প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাইকালে রংপুর-১ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী ব্যারিস্টার মঞ্জুম আলীর মনোনয়ন বাতিল হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) যাচাই-বাছাইয়ে
নাগরিকত্বসংক্রান্ত জটিলতার কারণে তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।
রংপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এনামুল আহসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এ আসনে মোট নয়জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এরমধ্যে আটজনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তারা হলেন, বিএনপির মোকাররম হোসেন সুজন, ইসলামী আন্দোলনের এটিএম গোলাম মোস্তফা (বাবু), জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক রায়হান সিরাজী, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ-মার্কসবাদী) আহসানুল আরেফিন, গণঅধিকার পরিষদের হানিফুর রহমান, ইসলামিক ফ্রন্টের মো. আনাস, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আল মামুন এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের মমিনুর রহমান।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা এনামুল আহসান বলেন, মঞ্জুম আলী হলফনামায় দ্বৈত নাগরিক হিসেবে যুক্তরাজ্যের নাম উল্লেখ করেছেন। বিধি অনুযায়ী তার মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।
এ বিষয়ে জাতীয় পার্টির প্রার্থী মঞ্জুম আলী বলেন, আমি অন্য দেশের নাগরিক না। সামান্য ভুলের অজুহাতে মনোনয়ন পত্রটি বাতিল করা হয়েছে। উচ্চ আদালতে আপিল করে এবং ন্যায় বিচার পাবো আশা করছি।
অপরদিকে রংপুর-২ আসনে পাঁচজন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। যাচাই-বাছাইয়ে সবাই বৈধ হয়েছেন। তারা হলেন- বিএনপির মোহাম্মদ আলী সরকার, জাতীয় পার্টির আনিছুল ইসলাম মণ্ডল, জামায়াতে ইসলামীর এটিএম আজহারুল ইসলাম, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডির মো. আজিজুর রহমান ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আশরাফ আলী।
জিতু কবীর/আরএইচ/এমএস