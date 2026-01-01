  2. জাতীয়

শ্রম আইনের রিভিউ করতে কমিটি গঠন

প্রকাশিত: ০৮:১৩ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম/ছবি: সংগৃহীত

শ্রম আইন রিভিউ করতে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, কিছুদিন আগে বাংলাদেশ শ্রম আইন হয়েছে। শ্রম আইনের কিছু কিছু বিষয়ে অভিযোগ রয়েছে। এই অভিযোগগুলো পুনঃপর্যালোচনা (রিভিউ) করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এ কমিটিতে কারা রয়েছেন খুব শিগগিরই তা জানানো হবে। কমিটি খুব দ্রুত শ্রম আইনটি আবার রিভিউ করবে। কোথাও কোনো অসংগতি রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখার পর উপদেষ্টা পরিষদের কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দেবে কমিটি।

