উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৭:৫১ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রামের বিএনপির দুই নেতার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার

চট্টগ্রামে বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের দুই নেতার ওপর থাকা দলীয় স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক আদেশের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, সীতাকুন্ড উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ডা. কমল কদর, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি মো. মোরছালিনের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে দলীয় কার্যক্রমে অংশ নেওয়াসহ সব ধরনের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। নেতাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়।

স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের বিষয়ে দুই নেতা বলেন, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া এবং দলের দায়িত্বশীলদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সেই সঙ্গে সীতাকুন্ডে গণমানুষের নেতা আসলাম চৌধুরীর প্রতি অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এম মাঈন উদ্দিন/কেএইচকে/জেআইএম

