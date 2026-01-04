  2. দেশজুড়ে

শাহজালালের মাজার জিয়ারত করলেন মির্জা ফখরুল

প্রকাশিত: ০৫:৪২ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
নেতাকর্মীরা সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে স্বাগত জানান

সংক্ষিপ্ত সফরে সিলেটে এসে হজরত শাহজালালের (রহ.) মাজার জিয়ারত করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

রোববার (৪ জানুয়ারি) বিকেল ৩টার দিকে ইউএস-বাংলার একটি ফ্লাইট তিনি সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। পরে হজরত শাহজালাল (রহ.) মাজার মসজিদে আসরের নামাজ পড়ে মাজার জিয়ারত করেন তিনি।

সংক্ষিপ্ত সফরে হজরত শাহপরাণের (র.) মাজার জিয়ারতও করবেন বিএনপি মহাসচিব। পরে সন্ধ্যা ৬টায় নগরীর একটি অভিজাত হোটেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন।

মির্জা ফখরুলকে স্বাগত জানাতে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভিড় জমান বিএনপি নেতাকর্মীরা। পরে সেখান থেকে তাকে শাহজালালের মাজারে নিয়ে আসেন দলীয় নেতাকর্মীরা।

