আগাম টিকিট কেটে যাত্রীদের কাছে চড়া দামে বিক্রি, রেলকর্মী আটক

জেলা প্রতিনিধি ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ০৫:২০ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
ময়মনসিংহে আগাম টিকিট কেটে যাত্রীদের কাছে চড়া দামে বিক্রির অভিযোগে মানিক মিয়া (৩১) নামে রেলের এক কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে ময়মনসিংহ রেলওয়ে জংশন এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক মানিক মিয়া নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার ছালিপুরা গ্রামের আবদুল মতিনের ছেলে। তিনি নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ-ঢাকা রুটের হাওর এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টুয়ার্ট হিসেবে কর্মরত।

পুলিশ জানায়, হাওর এক্সপ্রেস ট্রেনটিতে প্রায় ১০ বছর ধরে স্টুয়ার্ট হিসেবে কর্মরত মানিক মিয়া। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, তিনি আগাম টিকিট কেটে যাত্রীদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করেন। এমন তথ্যের ভিত্তিতে ময়মনসিংহ রেলওয়ে জংশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তার কাছ থেকে ১৬টি আসনের চারটি টিকিট জব্দ করে আটক করা হয়।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে মানিক মিয়া জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে অনলাইনে অ্যাপের মাধ্যমে আগাম টিকিট কেটে রাখতেন। বিভিন্ন ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র নিজের সংরক্ষণে রেখে সেই তথ্য ব্যবহার করে এসব টিকিট সংগ্রহ করা হতো। পরে টিকিটগুলো যাত্রীদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করতেন।

ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আকতার হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, মানিক মিয়ার বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করেছেন রেলওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) পলাশ ব্যানার্জি। ওই মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

