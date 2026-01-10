  2. দেশজুড়ে

মিরসরাইয়ে পুলিশ পরিচয়ে পোলট্রি ফার্মে ডাকাতি

প্রকাশিত: ০২:৩২ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
মিরসরাইয়ে পুলিশ পরিচয়ে পোলট্রি ফার্মে ডাকাতি

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে পুলিশ পরিচয়ে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে এক পোলট্রি ফার্মে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দিনগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার মিঠানালা ইউনিয়নের পূর্ব মলিয়াইশ উকিলটোলা গ্রামের ‘ফয়সাল খান পোলট্রি ফার্মে’ এই ঘটনা ঘটে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ডাকাতদল নিজেদের মিরসরাই থানার পুলিশ পরিচয় দিয়ে দরজা খুলতে বলে পোলট্রি ফার্মের উদ্যোক্তা আরাফাত জামান রাজু ও ফয়সাল খানকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে রাখে ৷ এসময় ডাকাত দল মোটরসাইকেল, মোবাইল, নগদ টাকা, ওয়াইফাই রাউটার, মোবাইল চার্জার, ইয়ারপট, হেডফোন, এটিএম কার্ডসহ নগদ ১৫ হাজার টাকাসহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস লুট করে নিয়ে যায়। এছাড়া মোবাইলের পিন, পাসওয়ার্ড, এবং এটিএম কার্ড, বিকাশ, নগদ ও রকেট ব্যাংক অ্যাপের পাসওয়ার্ড লিখে নিয়ে গেছে।

ভুক্তভোগী আরাফাত জামান রাজু বলেন, মিরসরাই থানার একজন উপপরিদর্শক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মৌখিক বয়ান নিয়ে গেছে। আমাদের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস নিয়ে থানায় গিয়ে অভিযোগ দিতে বলেছে ৷

তবে এ বিষয়ে মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদা ইয়াসমিন জানান, পুলিশ পরিচয়ে ডাকাতির বিষয়ে কিছুই জানা নেই৷ খোঁজখবর নিয়ে দেখছি৷

