পুলিশকে কুপিয়ে হাতকড়াসহ আসামি ছিনতাই, ১৭৯ জনের নামে মামলা

প্রকাশিত: ০১:০৮ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
ময়মনসিংহে আসামিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের ওপর হামলা ও আসামি ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। এতে ২৯ জনের নাম উল্লেখসহ আসামি করা হয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় আরও ১৫০ জনকে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাতভর নগরীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাজমুস সাকিব।

তিনি বলেন, পুলিশের ওপর হামলা চালানোর ঘটনায় রাতে কোতোয়ালি মডেল থানার সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) মো. আরিফুল ইসলাম বাদি হয়ে ২৯ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতপরিচয়ে আরও ১৪০-১৫০ জনকে আসামি করে মামলা করেন। পরে রাতভর অভিযান চালিয়ে ঘটনায় জড়িত থাকায় ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে ঘটনার পর একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, কয়েকদিন আগে স্থানীয় রাসেল নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর আহত করে আরিফুল ইসলাম ও তার সহযোগীরা। রাসেল বর্তমানে রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় কোতোয়ালি মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। ওই মামলার এজাহারভুক্ত আসামি আরিফুল।

মঙ্গলবার বিকেল চারটার দিকে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই ফরিদ আহমদের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি পুলিশ দল দিগারকান্দা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরিফুলকে গ্রেফতার করে। তাকে নিয়ে আসার সময় আরিফুলের বাবা সাগর আলীর নেতৃত্বে কয়েকশ লোক লাঠিসোটা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। একপর্যায়ে পুলিশ সদস্যদের এলোপাথাড়ি কুপিয়ে ও পিটিয়ে জখম করে আরিফুলকে হাতকড়াসহ ছিনিয়ে নিয়ে যান তারা। এ ঘটনায় আহত পাঁচ ৫ পুলিশ সদস্যকে তাদেরকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, গ্রেফতার ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। পুলিশের ওপর হামলায় জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলমান রয়েছে।

