বরিশালে জাল টাকাসহ ৪ কিশোর আটক
বরিশালে বিপুল অংকের জাল টাকাসহ চার কিশোরকে আটক করেছে মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। এসময় জাল টাকা তৈরির একটি কম্পিউটার ও প্রিন্টার জব্দ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টা থেকে কয়েক ঘণ্টা বরিশাল নগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
আটক কিশোররা হলেন- নগরীর হাসপাতাল রোড এলাকার ঝাউতলা তৃতীয় গলির শাওন (১৭), নথুল্লাবাদ এলাকার আলভি (১৮), ভাটিখানা এলাকার তানভীর (১৮) ও আলিফ (১৬)। আটকরা সবাই শিক্ষার্থী।
গোয়েন্দা পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার রাতে বরিশাল নগরীর বগুড়া রোড এলাকার বেলালের চায়ের দোকানে ১০০ টাকার একটি নোট দিয়ে শাওন ও আলিফ নামে দুই কিশোর সিগারেট কেনেন। তখন দোকানদারের বিষয়টি সন্দেহ হলে তাৎক্ষণিক স্থানীয়দের জানান। স্থানীয়দের টাকার নোটটি দেখে সন্দেহ হলে একজন কিশোরের শরীর তল্লাশি করে ১০০ টাকার আরও সাতটি নোট দেখতে পায়। এরপর তাদের গোয়েন্দা পুলিশের কাছে তুলে দেওয়া হয়।
নগর গোয়েন্দা পুলিশ কর্মকর্তা ফিরোজ জানান, বগুড়া রোডের কয়েকজন বাসিন্দা ওই দুই কিশোরকে জাল টাকাসহ আটক করে তাদের হেফাজতে দেন। পরবর্তীতে কিশোর শাওনের দেওয়া তথ্যে প্রথমে ভাটিখানা কাজী মসজিদ সংলগ্ন একটি ভবনের নীচতলায় তানভীরের বাসায় অভিযান চালিয়ে বিপুল অংকের জাল টাকার ১০০ ও ৫০ টাকার নোট উদ্ধার করে। এসময় জাল টাকা তৈরির একটি কম্পিউটার ও প্রিন্টার জব্দ করা হয়। তানভীরের দেওয়া তথ্যে নথুল্লাবাদ এলাকায় অভিযান চালিয়ে আলভিকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে আইননানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
শাওন খান/এনএইচআর/এএসএম