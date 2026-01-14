স্ট্যাম্পে অঙ্গীকার দিয়ে বিএনপিতে যোগ দিলেন ছাত্রলীগ নেতা

স্ট্যাম্পে অঙ্গীকার দিয়ে বিএনপিতে যোগ দিলেন ছাত্রলীগ নেতা
পিরোজপুরে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ থেকে বিএনপিতে যোগদান করেছেন আতিকুর রহমান খান হৃদয় নামের এক যুবক।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা দিয়ে তিনি ছাত্রলীগ থেকে অব্যাহতি নেন এবং বিএনপিতে যোগদান করেন।
আতিকুর রহমান পিরোজপুর পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বড় কলিশাখালী এলাকার আ. হান্নান খান ও আয়েশা সিদ্দিকা দম্পতির বড় ছেলে।
আতিকুর রহমান বলেন, ‘আমাকে জোর করে ২০১৬-১৭ সালে ছাত্রলীগ পিরোজপুর পৌর শাখার কমিটিতে সহ-সভাপতি পদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমি এই সংগঠনে ২০১৯-২০ সাল পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। এরপর থেকে আমি ছাত্রলীগের কোনো কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত নেই। বর্তমানে আমি বিএনপিতে যোগদান করে বিএনপি ও এর পক্ষে কাজ করতে চাই।’
বাবা আ. হান্নান খান বলেন, ‘আমার ছেলে হৃদয় কখনোই ছাত্রলীগ-আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল না। কিন্তু বর্তমানে আমরা খুব মানবেতর জীবনযাপন করছি। এর একমাত্র কারণ প্রতিনিয়তই আমার ছেলেকে খুঁজতে বাসায় পুলিশ প্রশাসনের লোকজন আসে। যা আমাদের কাছে অত্যন্ত বিব্রতকর।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমার ছেলে কোনো মামলার আসামি না, কোনো আওয়ামী লীগ নেতা না; আমরা জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী। তাই আমার ছেলে সম্পূর্ণভাবে বিএনপিতে যোগ দিয়ে বিএনপির পক্ষে কাজ করতে চায়।’
তরিকুল ইসলাম/এসআর/এএসএম