মাদারীপুর থেকে লুণ্ঠিত ৪৬২ গ্যাস সিলিন্ডার আশুলিয়ায় উদ্ধার

মাদারীপুর থেকে লুণ্ঠিত ৪৬২ গ্যাস সিলিন্ডার আশুলিয়ায় উদ্ধার
ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের মাদারীপুরের শিবচর থেকে লুণ্ঠিত কাভার্ডভ্যানসহ এলপিজির ৪৩২ বোতল গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) ভোররাতে ঢাকার আশুলিয়া থেকে ১৩ লাখ টাকা মূল্যের এই গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করা হয়। এসময় অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়।
জানা গেছে, ৮ জানুয়ারি মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল থেকে ৪৬২ পিস গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে একটি কাভার্ডভ্যান বাগেরহাটের মোংলা যাচ্ছিল। মাঝপথে রাতে মাদারীপুরের শিবচরের দত্তপাড়া এলাকায় আসলে মুখোশধারী একদল ডাকাত কাভার্ডভ্যানটি গতিরোধ করে চালক আসলাম খান ও তার সহযোগি রিফাতকে কুপিয়ে জখম করে। পরে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে সিলিন্ডার ভর্তি গাড়িটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে পালিয়ে যায় যায় ডাকাতরা। পথিমধ্যে আহতদের সড়কে ফেলে রেখে যায় তারা। পরদিন এই ঘটনায় শিবচর থানায় একটি ডাকাতি মামলা হয়।
মামলার পরে অভিযানে নামে পুলিশ। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় ডাকাতদের অবস্থান শনাক্ত করে অভিযান শুরু করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ঢাকা জেলার আশুলিয়ার গকুলনগরে ডাকাত মেহেদি হাসান আতিকের গোডাউন, বাসা ও দোকানে অভিযান চালায় পুলিশ। পরে আতিকের বাসার তালা ভেঙে তল্লাশি করে লুণ্ঠিত ৪৬২ বোতল গ্যাস সিলিন্ডারসহ কাভার্ডভ্যানটি উদ্ধার করে পুলিশ। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় ডাকাতচক্রের সদস্যরা।
মাদারীপুরের সহকারি পুলিশ সুপার (শিবচর সার্কেল) মো. সালাহ উদ্দিন কাদের বলেন, পুলিশ সুপার এহতেশামুল হকের নির্দেশনায় দ্রুত উদ্ধার হয়েছে লুণ্ঠিত গ্যাস সিলিন্ডার ও কাভার্ডভ্যান। এই ঘটনায় জড়িতদের ধরতে অভিযান চলছে।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এনএইচআর/এএসএম