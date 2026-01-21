  2. দেশজুড়ে

ওয়ার্ড বয় দিয়ে সেলাইয়ের অভিযোগ, হাসপাতালে দুদকের অভিযান

প্রকাশিত: ০৭:২৫ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়ার্ড বয় দিয়ে রোগী সেলাই করাসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে দুদক সমন্বিত পাবনা জেলা কার্যালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক মমিন উদ্দিনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি দল অভিযানটি পরিচালনা করেন।

দুদক সূত্র জানায়, ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে এক রোগীকে ওয়ার্ড বয় দিয়ে সেলাই করানোর অভিযোগ ওঠে। যা নিয়ে একজন দুদক কমিশন বরাবর অভিযোগ দেন। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে হাসপাতালটিতে অভিযান চালানো হয়। এতে সাবেক মেডিকেল অফিসার অভিজিৎ রায় (বর্তমানে ঢাকায় প্রশিক্ষণরত), অবসরপ্রাপ্ত মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট সুফিয়া সুলতানা ও আউটসোর্সিংয়ে নিয়োজিত ওয়ার্ড বয় আবু তালেবের নাম রয়েছে।

দুদকের পাবনা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক মমিন উদ্দিন বলেন, ডাক্তারের পরিবর্তে ওয়ার্ড বয় দিয়ে চিকিৎসা করানোসহ সেবার মানসংক্রান্ত নানান অভিযোগ ছিল। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা বর্তমানে এই কর্মস্থলে নেই। বিষয়টি কমিশনে জানানো হবে। এরপর কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বর্তমান উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোমিন উদ্দীন বলেন, নিদিষ্ট একটি অভিযোগের ভিত্তিতে দুদকের একটি দল হাসপাতালে এসেছিল। তারা হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন করে চলে গেছেন।

